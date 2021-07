Fechten

Takahiro Shikine: Japans Fecht-Hoffnung peilt Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio an: "Ein Kindheitstraum"

Für den japanischen Fechter Takahiro Shikine geht mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio ein Kindheitstraum in Erfüllung. Doch vom Olympia-Motto "dabei sein ist alles" kann beim 23-Jährigen nicht die Rede sein. Shikine peilt bei seinem Heimspiel in Tokio nicht weniger als die Goldmedaille an.

