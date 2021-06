Fechten

Fechten - WM-Medaillengewinnerin Theodora Gkountoura: "Fechten ist ein magischer Sport"

Für die griechische Fechterin Theodora Gkountoura geht in diesem Sommer ein Traum in Erfüllung: In Tokio wird sie erstmals an den Olympischen Spielen teilnehmen. Qualifiziert hat sie sich durch ihre Bronzemedaille bei der WM 2019. In Tokio will sie nun ebenfalls Edelmetall holen, auch um ihre Sportart in Griechenland bekannter zu machen und Kinder für diesen "magischen Sport" zu begeistern.

