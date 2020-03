Yamada und Louis Marie holen GP-Gold in Budapest

Beim vierten von neun GP-Events in diesem Winter in der Ludovika Arena setzte sich Yamada im Turnier der Männer im Finale mit 15:11 gegen den Franzosen Yannick Borel durch. Louis Marie gewann bei den Frauen durch ein 15:13 im Finale über die Koreanerin Song Sera.

Louis Marie war durch ein 15:8 über Irina Embrich aus Estland ins Finale eingezogen, während Song ein rein französisches Finale verhinderte, indem sie im Halbfinale mit 15:13 gegen Helene Ngom gewann. Bei den Männern setzte sich Yamada im Halbfinale gegen den Ukrainer Igor Reizlin mit 12:11 durch, während Borel den Kasachen Vadim Sharlaimov mit 15:12 ausschaltete.

Reizlin hatte zuvor im Viertelfinale überraschend Olympiasieger Matteo Tagliariol mit 15:10 besiegt. Die größten Überraschungen waren aber die Niederlagen der beiden topgesetzten Sergey Bida aus Russland und Andrea Santarelli aus Italien, die beide in der Runde der letzten 32 bereits die Segel streichen mussten.

Zeitgleich mit dem GP-Event der Degenfechter in Budapest wurden in Luxemburg und Athen Säbel-Weltcups ausgetragen. Dabei gewann der Doppel-Olympiasieger Aron Szilagyi au Ungarn in Luxemburg das Männer-Event, während die US-Amerikanerin Mariel Zagunis in Athen das Frauen-Turnier für sich entschied.

Szilagyi, der in London 2012 und Rio 2016 jeweils Olympiasieger wurde, bezwang im Finale den Koreaner Gu Bon-gil mit 15:12, Zagunis gewann in Athen mit 15:6 gegen die Ungarin Liza Pusztai. Die Teamwettbewerbe gingen derweil an die koreanischen Männer durch ein 45:32 über Italien und die russischen Frauen, die mit 45:35 ebenfalls Italien bezwangen. Die deutschen Männer holten in Luxemburg durch ein 45:44 gegen Ungarn Bronze.