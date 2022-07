"Es war von der Atmosphäre ein einzigartiges Spiel. Vor 10.000 Leuten zu spielen, ist ein absoluter Traum", sagte Deutschlands Sonja Zimmermann nach der Niederlage in Amstelveen - und schickte direkt eine Kampfansage an den Gegner: "Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich bin gespannt, wie viel wir aus diesem Spiel lernen."

Trainer Altenburg sah auch einige positive Aspekte. Trotz der Stärke der Niederländerinnen habe sein Team "von Anfang an an unseren eigenen Stärken gearbeitet", sodass er "hochzufrieden mit der Spielleistung" sein konnte.

Die Gastgeberinnen dominierten die Anfangsphase der Partie und belohnten sich nach zwölf Minuten, Marloes Keetels traf aus kurzer Distanz. Weitere Chancen ließ der WM-Rekordsieger zunächst ungenutzt. Anschließend spielten die deutschen Frauen verbessert, blieben aber ohne Torerfolg.

In der Schlussphase der Partie stellte der Favorit mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg. Freeke Moes (47.) und Maria Verschoor (49.) sorgten für die Entscheidung. Der Lorenz' Treffer kam für ein finales Aufbäumen zu spät (56.).

Mit einem Sieg und einer Niederlage bleibt das deutsche Team auf dem zweiten Platz in der Gruppe A. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft das DHB-Team am Mittwoch auf Irland. Für eine gute Ausgangslage in den Crossover-Matches benötigt Deutschland einen zweiten Sieg.

