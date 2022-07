Dien 27-Jährige wurde zur Spielerin des Spiels gekürt: "Endlich wieder hier in den Niederlanden vor Fans zu spielen, ist großartig."

Auch Trainer Altenburg zeigte sich von der Atmosphäre begeistert und sprach von einem "fantastischen" Auftaktspiel. "Die Chileninnen haben eine wahnsinnige Emotionalität auf den Platz gebracht", sagte der 41-Jährige: "Dass wir trotzdem mit einer Führung in die Halbzeit gehen, rechne ich den Mädels hoch an."

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) startete vor rund 6500 Zuschauern gut in die Partie. Die 21 Jahre alte Rüsselsheimerin Heinz erzielte nach neun Minuten per Rückhand den Führungstreffer, ehe ihre Sturmkollegin Stapenhorst nach sehenswertem Spielzug auf 2:0 erhöhte (22.).

Chile gelang allerdings noch vor der Pause der Anschlusstreffer (27.). Die Südamerikanerinnen bejubelten ihr erstes WM-Tor der Verbandsgeschichte.

Deutschland ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Schröder (44.) und Stapenhorst (55.) sorgten in der zweiten Hälfte für den verdienten Endstand. Bereits am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) wartet in Gasteber und Titelverteidiger Niederlande eine deutlich größere Herausforderung auf das deutsche Team.

