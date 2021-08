Feldhockey

Olympia 2021: Bitteres Aus für deutsche Hockey-Frauen im Viertelfinale gegen Argentinien in Tokio

Die deutschen Hockey-Frauen fliegen ohne Medaille von den Olympischen Spielen in Tokio nach Hause. Das Team von Trainer Xavier Reckinger verlor am Montag im Viertelfinale 0:3 (0:2) gegen Argentinien und verpasste wie zuletzt 2012 in London die Runde der letzten Vier. Die Männer stehen dagegen nach ihrem 3:1 am Sonntag ebenfalls gegen die Südamerikaner im Halbfinale.

00:04:58, Gestern Am 05:38