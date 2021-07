Feldhockey

Olympia 2021 - Hockey: Deutschland dominiert Großbritannien und holt wichtigen Sieg

Die deutschen Hockey-Männer stehen bei den Olympischen Spielen in Tokio vor dem Einzug ins Viertelfinale. Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi bezwang am Dienstag den zweimaligen Olympiasieger Großbritannien nach einer starken Leistung mit 5:1 (1:1) und feierte den zweiten Sieg im dritten Spiel. Die besten vier Teams jederSechsergruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale am Sonntag.

00:04:32, vor einer Stunde