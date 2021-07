Sie schließen die Gruppe A damit auf Rang zwei ab und treffen am Montag im Viertelfinale auf Argentinien. Schon am Sonntag spielen auch die Männer in der Runde der letzten Acht gegen die Südamerikaner.

Erst vor sieben Wochen hatten die deutschen Frauen das EM-Finale (0:2) gegen die Niederlande verloren und schlugen sich am Samstag nun ordentlich, unterlagen dem spielstarken Gegner letztlich aber verdient. Frederique Matla brachte "Oranje" nach einer Strafecke früh in Führung (8.), Lidewij Welten (12.) legte noch im ersten Viertel nach.

Doch die "Danas", die bereits vor der Partie vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert waren, stellten mit ihrer ersten Strafecke durch Sonja Zimmermann (23.) den Anschluss wieder her. In der Folge verteidigte Deutschland gut und baute im letzten Viertel gar Druck auf, der Ausgleich schien möglich. Erneut Matla (56.) schloss einen Konter aber zur Entscheidung ab.

Bundestrainer Reckinger hatte für das letzte Vorrundenspiel auf die angeschlagenen Lena Micheel und Amelie Wortmann verzichtet und setzte stattdessen auf die Ersatzakkreditierten Maike Schaunig und Pauline Heinz.

