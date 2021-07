Feldhockey

Olympia 2021: Eklat bei Argentinien gegen Spanien - Lucas Rossi trifft am Boden liegenden Gegner mit Schläger

Hockeyprofi Lucas Rossi hat bei Argentiniens Auftaktpartie in das olmypische Turnier gegen Spanien (1:1) für einen Eklat gesorgt. Der 36-Jährige traf wenige Sekunden vor Spielende seinen am Boden liegenden Gegenspieler David Allegre absichtlich mit dem Schläger am Kopf und löste so eine Rudelbildung aus.

