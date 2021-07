Im Oi Hockey Stadium brach Lukas Windfeder bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius nach elf Minuten den Bann für die "Honamas". Keegan Pereira (16.) gelang im zweiten Viertel zwischenzeitlich der Ausgleich für die Kanadier, die vom Deutschen Andre Henning trainiert werden.

Torjäger Christopher Rühr sorgte mit einem Doppelpack (22., 25.) aber schnell wieder für klare Verhältnisse für die überlegene Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Windfeder erhöhte für den Vize-Europameister mit der zweiten verwandelten Strafecke kurz vor der Pausensirene (28.).

Routinier Martin Häner war in seinem 263. Länderspiel ebenfalls per Strafecke erfolgreich (44.), Niklas Bosserhoff (59.) und der zuletzt verletzte Mats Grambusch (60.) trafen spät zum Endstand. Vor fast genau fünf Jahren in Rio de Janeiro, als die DHB-Auswahl Bronze holte, hatte es zum Start ebenfalls einen Sieg gegen Kanada (6:2) gegeben.

Hockey-Frauen starten am Sonntag

Als nächster Gegner wartet auf die deutschen Männer am Montag (ab 2:30 Uhr live bei Eurosport) Weltmeister Belgien, der zuvor im Spitzenspiel gegen Europameister Niederlande einen 3:1-Auftaktsieg gefeiert hatte. Im dritten Duell der Gruppe B mühte sich Großbritannien zu einem 3:1 gegen Südafrika. Die besten vier Teams schaffen den Sprung ins Viertelfinale.

Die deutschen Hockey-Frauen um Kapitänin Nike Lorenz starten am Sonntag (ab 2:30 Uhr live bei Eurosport) ins olympische Turnier. Auch die "Danas" hatten in Rio Bronze gewonnen.

