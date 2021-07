In der Mittagshitze von Tokio kassierte die DHB-Auswahl einen unerwarteten Rückschlag. Bei Temperaturen weit über 30 Grad ging das deutsche Team durch die Treffer von Timm Alexander Herzbruch (8.), Lukas Windfeder (22.) und Constantin Staib (24.) zwar mit einer 3:2-Führung in die Pause, doch Südafrika drehte das Spiel. Das entscheidende Gegentor gegen den bis dato punktlosen Kontrahenten fiel zwölf Minuten vor dem Ende.

"Wir waren in allen Belangen nicht gut genug, um bei den Olympischen Spielen zu gewinnen. Das ist nicht akzeptabel und tut total weh", sagte Kapitän Tobias Hauke nach der Partie. Für den sicheren Einzug in die Runde der letzten Acht benötigt Deutschland nun mindestens ein Remis im abschließenden Gruppenspiel gegen den Rio-Olympiazweiten Niederlande am Freitag.

"Mit so einem Gestolpere von A bis Z wird das natürlich nichts. Wir sind sehr wütend auf uns", sagte Trainer al Saadi.

Zum Auftakt des Turniers hatte die deutsche Mannschaft 7:1 gegen Kanada gewonnen. Der 1:3-Niederlage gegen Weltmeister Belgien folgte ein 5:1 gegen den zweimaligen Olympiasieger Großbritannien. Bei den Olympischen Spielen in Rio hatte Deutschland die Bronzemedaille gewonnen.

