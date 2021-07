Feldhockey

Olympia 2021 - Hockey: Deutschland kassiert überraschende Pleite gegen Südafrika - die Highlights

Die deutschen Hockey-Männer haben bei den Olympischen Spielen in Tokio den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi unterlag am Donnerstag Außenseiter Südafrika in einer packenden und abwechslungsreichen Partie völlig überraschend mit 3:4 (3:2) und musste im vierten Spiel die zweite Niederlage einstecken.

00:04:57, vor einer Stunde