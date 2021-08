Feldhockey

Olympia - Hockey: Tom Wickham trifft im Finale zwischen Australien und Belgien artistisch zum Ausgleich

Im Finale der Männer des olympischen Hockey-Turniers in Tokio 2021 treffen Australien und Belgien aufeinander. Im zweiten Viertel geht Belgien durch Florent van Aubel in Führung. In der 47. Minute kann der Australier Tom Wickham mit einem Kunststück zum 1:1 ausgleichen. Der Olympiasieger muss im Penalty-Schießen ermittelt werden.

00:01:12, vor 10 Stunden