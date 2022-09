Für das Verhalten des jungen Australiers gebe es keine Entschuldigung, führte Rossi im Gespräch mit "autor motor und sport" aus.

Piastri habe "mit uns gespielt, weil irgendwelche Vertragsentwürfe nicht rechtzeitig vorgelegt wurden. Wenn er sagt, dass er von uns nicht die volle Zuneigung gespürt habe, dann frage ich mich, warum wir ihm dann die ganzen Möglichkeiten geboten haben, ein möglichst kompletter Formel-1-Fahrer zu werden?"

Vielmehr habe sich Piastri eigenständig nach anderen Möglichkeiten umsehen wollen und spielte Alpine gleichzeitig etwas vor. "Das waren keine leeren Worte, sondern Taten", so Rossi weiter. "Er wusste, dass wir den Williams-Vertrag in der Tasche haben. Da war nichts unklar. Er hat diesen Vorwand nur genutzt, um sich anderswo umzuschauen."

In der kommenden Saison müsse das 21-jährige Top-Talent seine Qualitäten beweisen - und steht laut Rossi vom ersten Tag an unter Druck. "Oscar tut gut daran, im nächsten Jahr schnell zu sein und Ergebnisse abzuliefern. Aber selbst, wenn er der neue Michael Schumacher wird, bleibt diese Geschichte auf ewig an ihm hängen", prophezeite der Franzose.

Rossi enttäuscht: "Es gibt noch so etwas wie Loyalität"

Mit Hinblick auf die vergangenen Monate und Jahre zeigt sich Rossi aber auch beeindruckt von Piastri. "Oscar wird der am besten vorbereitete Fahrer der Formel-1-Geschichte sein", fasste er das Alpine-Nachwuchsprogramm zusammen.

Ein etwaiger Erfolgslauf des Australiers, der die Formel 2 in seiner allerersten Saison gewinnen konnte, würde die Enttäuschung über das Vertragstheater aber nicht tilgen können. "Wir haben unsere Verpflichtungen eingehalten, er nicht. Unsere Tür war immer offen. Er hat sie zugestoßen."

Piastri sei seinem Ausbilder schlussendlich etwas schuldig gewesen, ist sich Rossi sicher: "Es gibt schließlich noch so etwas wie Loyalität."

