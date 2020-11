Für den kürzeren Lauf am Sonntag hat Schumacher mit Startplatz fünf die etwas bessere Ausgangsposition als der Brite Ilott (P7). Der Sieg am Samstag ging an den Brasilianer Felipe Drugovich (MP Motorsport), der in der Fahrerwertung ebenso keine Rolle mehr spielt wie der indische Carlin-Pilot Jehan Daruvala auf Rang drei.