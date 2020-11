Ein Feuerunfall in der ersten Runde des Großen Preises von Bahrain hat für eine fast 90-minütige Rennunterbrechung gesorgt.

Der Haas des Franzosen Romain Grosjean war nach einer Berührung mit dem AlphaTauri von Daniil Kvjat in die Begrenzung gecrasht, das Auto wurde dabei in zwei Teile gerissen und ging sofort in Flammen auf.

Der vordere Teil des Boliden durchschlug die Leitplanke, Grosjean selbst blieb im Monocoque offenbar relativ gut geschützt.

Mithilfe der Streckenposten kletterte der 34-Jährige nach 27 Sekunden in den Flammen aus dem Wrack und verließ die brennende Unfallstelle. Auf dem Weg zum Krankenwagen wurde er gestützt, laut Mitteilung des Teams erlitt er leichte Verbrennungen an Händen und Knöcheln, ansonsten sei er "in Ordnung". Zu weiteren Untersuchungen wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Dieser Crash schockt die Formel 1: Grosjean entkommt den Flammen

Die Reaktionen zum Grosjean-Crash:

Haas-Teamchef Günther Steiner bei "Sky": "Er ist sehr erschrocken, aber er hat nur kleinere Verbrennungen dort, wo die feuerfeste Kleidung Lücken hat. Das war Glück im Unglück, aber auch toller Einsatz von den Marshalls, die sofort da waren. (…) Er fährt nach rechts über das Vorderrad vom AlphaTauri. Ich weiß nicht, ob er ihn nicht gesehen hat, oder ob er einfach geglaubt hat, er kommt durch. Das spielt auch keine große Rolle im Moment. Es ist wichtig für mich, dass es ihm gut geht. Das hat Zeit. (…) Von dem Auto und der Leitplanke ist nichts mehr da."

Lewis Hamilton twitterte vor dem Restart des Rennens: "Ich bin so dankbar, dass es Romain gut geht. Wow … Das Risiko, dem wir uns aussetzen, ist kein Witz – das an all diejenigen, die vergessen, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen für diesen Sport und das, was wir lieben. Danke an die FIA (Automobil-Weltverband, Anm. d. Red.) für die massiven Schritte, die wir unternommen haben, damit Romain da heute sicher rausgekommen ist."

Ex-Weltmeister Damon Hill bei "Sky": "Es ist ein Wunder, dass er dort an einem Stück rausgekommen ist. Es sah aus, als wäre das Chassis durch die Wand durchgegangen. Diese Bilder schaut sich niemand an und spricht danach von zu viel Sicherheit in der Formel 1. (…) Es sieht sehr danach aus, dass Halo Romain möglicherweise das Leben gerettet hat. Vor 20, 30 Jahren wäre niemand so einfach aus dem Auto ausgestiegen. Die Vorkehrungen, die in der Formel 1 getroffen werden, sind enorm."

Ex-Fahrer Jean Alesi bei "Sky": "Man muss der FIA danken, dass sie ihn so schnell rausgeholt haben."

Alan van der Merwe, Fahrer des Medical Cars, bei "Sky": "Ich habe in zwölf Jahren nicht so viel Feuer gesehen. Romain ist alleine aus dem Auto gekommen. Das ist unglaublich. Es ist super zu sehen, dass alles funktioniert hat: die Leitplanken, der Halo, die Rettungsmaßnahmen."

(mit SID)

