Das Team von Romain Grosjean, Haas F1, vermeldete kurz nach dem Crash über Twitter, dass Grosjean so weit "okay" sei.

Laut Mitteilung des Teams erlitt der 34-Jährige lediglich leichte Verbrennungen an Händen und Knöcheln, ansonsten sei er "in Ordnung". Laut "Sky" hat sich Grosjean zwei Zehen gebrochen und Verbrennungen zweiten Grades an der Hand zugezogen.