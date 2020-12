Noch ist Mick Schumacher gar kein Formel-1-Pilot - und doch wird sich an diesem Wochenende in Bahrain vieles um den deutschen Hoffnungsträger drehen. Der Aufstieg in die Königsklasse ist endlich perfekt, und Schumacher kämpft um den Titel im Unterbau, in der Formel 2. Sportlich wird das ein Hingucker sein, in der Formel 1 ist schließlich längst alles entschieden.

Für den 21-Jährigen werden die Tage in der Wüste damit ein Vorgeschmack darauf, was ihn, den Sohn des Rekordweltmeisters, ab der kommenden Saison erwartet. Schumacher allerdings stört sich nicht mehr groß an der Aufmerksamkeit, er kennt es kaum anders.

"Ich stehe ja seit meiner Kindheit im Rampenlicht, auch und gerade, weil ich mich für diesen Sport entschieden habe", sagt er, "aber ich bin bisher damit klargekommen. Das war einfach immer normal für mich."

Schon zu Kartzeiten interessierte sich die Motorsportwelt sehr dafür, was der nächste M. Schumacher so leisten kann am Lenkrad, mit jedem Aufstieg in die jeweils höhere Klasse nahm das zu. Während die Gegner noch Zahnspange trugen, drängten sich um Schumachers Auto teilweise die Kameras.

Und so wird in den kommenden Tagen nicht nur der US-Rennstall Haas, bald Schumachers Team in der Formel 1, ganz genau hinschauen. Am Samstag (13.10 Uhr MEZ) und Sonntag (13.20 Uhr MEZ) geht Schumacher als Spitzenreiter in die letzten beiden Läufe um den wichtigsten Titel im Nachwuchsrennsport.

Obwohl Lewis Hamilton und Mercedes eine Etage höher längst als Weltmeister feststehen, dürfte allerdings auch der Blick zur Formel 1 lohnen. Und zwar weil Lewis Hamilton nicht im Mercedes sitzen wird.

Hamilton wird nach positivem Coronatest in Bahrain fehlen

Der Rekordweltmeister, wie Michael Schumacher nun mit sieben Titeln, wurde zu Beginn der Woche positiv auf Corona getestet. Er fühle sich "okay, mit milden Symptomen", ist nun aber in Quarantäne. Und damit wird sich in Bahrain einer spannenden Frage angenähert: Wie könnte eine Formel 1 ohne Hamilton aussehen.

Seit 2014 ist Mercedes das Maß aller Dinge, die Dominanz ging aber vor allem vom Engländer aus. Nur Nico Rosberg schlug ihn 2016 im WM-Duell, der aktuelle Teamkollege Valtteri Bottas ist ihm kaum gewachsen. Anders als Hamilton wirkt der Finne im Mercedes auch keineswegs unschlagbar.

Entsprechend interessant wird daher auch das Stallduell an diesem Wochenende. Als Hamilton-Ersatz berief Mercedes einen Engländer aus dem eigenen Nachwuchs: Top-Talent George Russell wird momentan beim Williams-Team ausgebildet, gilt aber als ein Kronprinz Hamiltons und könnte irgendwann der Nummer-eins-Fahrer der Silbernen sein.

Das Rennen am Sonntag (18.10 Uhr MEZ) sei daher "ein kleiner Meilenstein für uns", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Weil zum ersten Mal ein Mitglied unseres Juniorprogramms für das Werksteam an den Start geht."

Hamilton ist mittlerweile 35. Wohl nicht im kommenden Jahr, aber irgendwann wird auch der Engländer keine Lust mehr haben auf Formel 1. Und vermutlich erst dann wird die nächste Generation so richtig übernehmen, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell. Und Mick Schumacher. Das kommende Wochenende wird damit zum kurzen Blick in die Zukunft.

