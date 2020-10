Das Formel-1-Rennen soll im Rio Racepark stattfinden. Der Strecken-Neubau steht jedoch heftig in der Kritik. Der geplante Rundkurs in Deodoro, einem Stadtteil der Westzone von Rio, liegt im Wald von Camboata. Für seinen Bau müssten Tausende von Bäumen gefällt werden. Der Verlust dieses letzten Waldgebietes der Stadt hat zu beträchtlichem Widerstand in Form von Petitionen unter dem Hashtag "BrazilSaysNoToDeforestation" geführt.

Rio würde dann den bisherigen Austragungsort Sao Paulo mit der bekannten Rennstrecke in Interlagos ersetzen. "Ich glaube, es gibt viele Rennstrecken auf der Welt, die großartig sind. Ich liebe Interlagos", sagte Hamilton.

Der Brite ergänzte: "Ich war in Rio, und es ist ein wunderschöner, wunderschöner Ort. Ich kenne nicht alle Details, aber ich habe gehört, dass es möglicherweise nachhaltig sein wird, aber das Nachhaltigste, was man tun kann, ist, keine Bäume abzureißen, vor allem in einer Zeit, in der wir gegen eine Pandemie kämpfen, und in der es weltweit weiterhin eine globale Krise gibt."

Zugleich betonte er seine Sympathie für das brasilianische Volk: "Ich liebe Brasilien. Das brasilianische Volk bedeutet mir sehr viel, und die Unterstützung, die ich dort über die Jahre erfahren habe, war immens."

In diesem Jahr wird Hamilton, der gute Chancen hat, am Saisonende seinen siebten WM-Titel zu feiern, auf die Unterstützung in Brasilien verzichten müssen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde das Rennen in Sao Paulo abgesagt.

