Was dabei mitschwingt, bisher aber nicht bestätigt ist: Callum Ilott könnte auch Fahrpraxis im Formel-1-Auto bekommen.

Er selbst erwartet "neue Dinge zu lernen" und gibt an, er wolle "alles geben, um gute Arbeit zu leisten und möglichst viel Erfahrung zu sammeln, damit ich mich als Fahrer weiterentwickeln kann."

Bereits zuvor hatte Ilott angekündigt, nicht noch ein weiteres Jahr in der Formel 2 anzutreten. Die Meisterschaft in der Nachwuchsklasse hatte Ilott 2020 gegen Mick Schumacher verloren und war Gesamtzweiter geworden.

Ilott gehört wie Schumacher der Ferrari-Akademie für Nachwuchsfahrer an und nahm deshalb für Ferrari-Kundenteam Alfa Romeo am Young-Driver-Test in Abu Dhabi teil.