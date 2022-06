Hat Pérez in der Formel-1-Saison 2022 bei Red Bull eine echte Titelchance? Oder müsste er im Zweifel dem aktuellen Weltmeister Verstappen den Vortritt lassen? Mit diesen Fragen sah sich Horner nach dem Monaco-Sieg von Pérez konfrontiert - nur eine Woche nach dem Spanien-Rennen, in dem der Mexikaner Verstappen hatte vorbeilassen müssen.

Letzteres hatte für Irritation beim 32-Jährigen gesorgt: Noch im Grand Prix hat er "Redebedarf" angemeldet beim Team, was Horner auch nachvollziehen konnte. Man habe etwaige Zweifel bei Pérez direkt nach dem Rennen ausgeräumt: "Er hat die Situation verstanden. Es gab überhaupt kein Problem", sagt Horner.

Doch was kann Pérez bei Red Bull an der Seite von Verstappen überhaupt erreichen? Horner meinte: alles. Man lasse Verstappen und Pérez frei fahren. "Uns ist es egal, wer von den beiden Weltmeister wird. Natürlich: Die Konstrukteurswertung ist extrem wichtig für uns. Doch ob es [in der Fahrerwertung] am Ende Max oder Checo ist - sie beide fahren für Red Bull und sie beide haben die gleichen Chancen."

Perez in der "Form seines Lebens"

Das ist auch die Botschaft, die bei Pérez angekommen ist. Die Situation bei Red Bull sei "ziemlich klar", erklärte er in Monaco. "Das Team hätte das nicht extra betonen müssen. Es ist klar auf meiner Seite der Box und im [gesamten] Team. Sonst wäre ich nicht hier."

Und Pérez ist nicht nur da, sondern auch schnell. Der 32-Jährige fahre in der "Form seines Lebens", sagte Teamchef Horner. "Er ist wirklich gut, und das nicht nur punktuell, sondern konstant. Sein Selbstvertrauen ist groß und er fährt ausgezeichnet. Auch der Abstand zwischen ihm und Max ist deutlich geringer [als 2021]."

Die Formel-1-Statistik bestätigte diesen Eindruck: Stand es 2021 nach sieben Grands Prix noch jeweils 1:6 im Qualifying und im Rennen gegen Verstappen, so sieht die aktuelle Bilanz mit 2:5 und 3:4 aus Perez-Sicht etwas freundlicher aus. Über eine schnelle Runde fehlt ihm im Schnitt auch weniger Zeit auf den Teamkollegen. Kurz: Er ist näher dran an Verstappen.

Horner: Vorrang hat das Duell gegen Ferrari

Ob das auch so bleibt? Horner rechnet mit "Hoch- und Tiefpunkten" im Saisonverlauf. "Aber im Moment ist es klasse, beide Fahrer vorne dabei zu haben. Denn Ferrari ist ein gewaltiger Gegner und hatte zuletzt das schnellere Auto, zumindest im Qualifying. Da müssen wir gemeinsam sicherstellen, mit beiden Autos vor ihnen zu landen."

Die freundliche Atmosphäre im Team zwischen Verstappen und Pérez werde das aber nicht gefährden, sagte Verstappen. "Warum sollte sich das auch ändern? Wir arbeiten gut als Team zusammen und wir können akzeptieren, wenn jemand gute oder bessere Arbeit leistet", führte er weiter aus. "Ich halte das für sehr wichtig, denn so geht man respektvoll miteinander um. Und am Ende soll doch der Beste gewinnen, oder?"

