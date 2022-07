Erstmals seit zehn Jahren kämpfen Ferrari und Red Bull wieder um den Titel in der Formel 1. Anders als in der zurückliegenden Saison scheint das Verhältnis zwischen Fahrern und Teams im Kampf um die WM deutlich entspannter zu sein.

Während Lewis Hamilton und Max Verstappen in der vergangenen Saison mehrfach kollidierten, gab es in dieser Saison bislang noch keinen Crash zwischen den Konkurrenten um die Weltmeisterschaft..

In Silverstone hatte Max Verstappen seinen WM-Rivalen Charles Leclerc, der durch strategische Fehler seines Teams nicht nur den Sieg, sondern auch den Podestplatz verlor, nach dem Rennen getröstet. In Frankreich zeigte der Weltmeister Mitleid nach dem Crash des Monegassen

"Unser Vorsprung ist größer, als er sein sollte, wenn man auf das Potenzial der Autos schaut", so der 24 Jahre alte Niederländer.

In Monaco amüsierten sich Leclerc, Verstappen sowie ihre Teamkollegen Carlos Sainz und Sergio Pérez gemeinsam über ein Handyvideo. Szenen, die in der Saison 2021, als Mercedes und Red Bull sich einen erbitterten Fight lieferten, undenkbar schienen.

Charles Leclerc im Dialog mit Max Verstappen Fotocredit: Getty Images

Horner exklusiv: "Respekt zwischen Fahrern und Teams"

Im exklusiven Interview mit Eurosport UK erklärte Red-Bull-Teamchef Christian Horner nun das entspannte Verhältnis zwischen den Konkurrenten um die Weltmeisterschaft. "Wir kämpfen in jedem Rennen Rad-an-Rad. Dabei gibt es einen gegenseitigen Respekt zwischen den Fahrern und den Teams. Das ist schön zu sehen", sagte der Brite.

Horner über WM-Duell: "Nicht so viel Bullshit"

2022 ein vollkommen anderes Bild: In dieser Saison werde der Kampf dagegen "auf der Strecke" ausgetragen, freute sich der Boss der Roten Bullen. "Es gibt nicht so viel Politik und Bullshit abseits der Strecke", so Horner.

Ohnehin hatte der Teamchef zuletzt viel Grund zur Freude. Verstappen gewann nach dem Ausfall von Leclerc in Le Castellet und baute seine WM-Führung auf 63 Punkte aus. Dennoch lobte er den Boliden der Scuderia nun.

"Ferrari hat ein großartiges Auto. Auf den Kerbs sind sie ein bisschen besser als wir. Wir haben ein aerodynamisch unruhigeres Auto, wodurch es schnell auf den Geraden ist", analysierte Horner.

Horner sieht Ferrari und Red Bull auf Augenhöhe

Trotzdem sieht der Red-Bull-Boss die beiden Fahrzeuge auf Augenhöhe: "Es war unheimlich knapp bei nahezu allen Rennen, die wir in diesem Jahr gefahren sind."

"Wir haben acht Rennen plus zwei Sprintrennen für uns entschieden, Ferrari hat vier Grand Prix gewonnen. Wir hatten in ein paar Rennen Pech, die Scuderia auch", resümierte Horner die ersten zwölf Läufe der Saison.

Bereits sieben Ausfälle musste der Rennstall aus Maranello in dieser Saison verkraften, Red Bull derlei erst vier. In der Teamwertung ist das Horner-Team inzwischen schon auf 82 Zähler davongezogen.

Christian Horner exklusiv: "Ich erwarte eine sehr enge zweite Saisonhälfte" Fotocredit: Getty Images

Horner erwartet spannende Saison

Für das anstehende Rennen in Budapest am Sonntag (15:00 Uhr im Liveticker ) forderte der Italiener einen Doppelsieg von Leclerc und Teamkollege Carlos Sainz, um den Rückstand auf die WM-Führenden zu verringern.

Und auch Horner wollte sich in Sachen Titelverteidigung von Verstappen noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und wog sich nicht in Sicherheit. Denn: Trotz des komfortablen Vorsprungs in der Fahrer- und Konstrukteurswertung erwartet Horner eine spannende Restsaison.

"Ich denke, wir haben unsere Chancen ein bisschen besser genutzt in der ersten Hälfte des Jahres. Aber ich gehe davon aus, dass es in der zweiten Hälfte sehr eng wird", sagte Horner.

