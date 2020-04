Das berichtet die "Gazzetta dello Sport".

Einige Teile produziert Ferrari auch für die Firma Solid Energy, die für den Sportartikelhändler Decathlon Tauchermasken herstellt. Diese können an Beatmungsgeräte angeschlossen werden, die Druckluft in die Masken leiten. Die speziell angepassten Masken sind für Patienten mit schweren Atembeschwerden gedacht. Der französische Sportartikelhersteller Decathlon hat eine Reihe von Tauchermasken an italienische Krankenhäuser gespendet.

Die Coronakrise hat Italien mit am stärksten getroffen. Das Land beklagt bereits mehr als 22.000 Todesopfer.

Das könnte Dich auch interessieren: Pläne für Saisonauftakt werden konkreter - doppeltes "Geisterrennen" in Silverstone?

(SID)