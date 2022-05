Die Tatsache, dass der Australier mit einem geschätzten Jahressalär von 15 Millionen Euro zu den bestbezahlten Fahrern der Formel 1 gehört, dürfte die Situation für den Rennstall nicht gerade einfacher machen.

Ricciardo selbst zeigte sich nach dem Rennen in Barcelona verzweifelt. "Das war so ein Rennen, bei dem man hofft, dass irgendwas falsch war. Man hofft, etwas zu finden und sagen zu können: 'Oh, das war also das Problem.' Wenn wir es nicht finden, ist es wahrscheinlich noch besorgniserregender. Mir fehlten nicht nur eine oder zwei Zehntel. Manchmal hat es sich angefühlt, als würde mir über eine Sekunde fehlen", sagte er.

Während Ricciardo in fünf von sechs Rennen die Punkte-Plätze verpasste, fuhr sein Teamkollege Lando Norris bereits in viermal in die Punkte-Ränge.

"Lando (Norris, Anm. d. Red.) hat die Nase definitiv vorn. Wir würden Daniel natürlich lieber näher an Lando sehen, um einen guten internen Zweikampf zu haben. Aber Daniel fühlt sich im Auto immer noch nicht wohl", sagte Brown.

Bereits an diesem Wochenende kann Ricciardo beim Monaco GP für einen Umschwung sorgen.

