Das Drama von Imola 1994: Eine Erinnerung an Roland Ratzenberger

Roland Ratzenberger in seinem Simtek-Ford S941 beim Training zum Großen Preis von San Marino in Imola 1994. Das Grand-Prix-Rennen wird er nicht mehr erleben.

Der Große Preis von San Marino 1994 in Imola ging als eines der schwärzesten Grand-Prix-Wochenenden in die Formel-1-Geschichte ein. An jenem Wochenende verlor die Formel 1 gleich zwei Fahrer: Ayrton Senna und Roland Ratzenberger. Der tödliche Unfall von Superstar Senna war eine Zäsur. Ratzenbergers Tod ist dagegen meist nur die Vorgeschichte für Sennas Unglück. Doch wer war Roland Ratzenberger?

Das Imola-Wochenende 1994 gilt als eines der katastrophalsten Rennwochenenden, die die moderne Formel 1 je gesehen hat. Vielen ist das Rennen vor allem wegen des tragischen Unfalls von Dreifach-Weltmeister und Superstar Ayrton Senna bekannt, der beim Rennen am 1. Mai in seinem Williams in der Tamburello-Kurve tödlich verünglückte. Es war bereits der zweite tote Fahrer an diesem Wochenende, denn schon einen Tag, am 30. April 1994, vorher ereignete sich eine andere Tragödie:

Das Samstags-Qualifying war knapp 15 Minuten alt, da sah man auf den Bildschirmen ein völlig zerstörtes Wrack ausrollen. Es war der Simtek von Roland Ratzenberger aus Österreich. Der war auf einer schnellen Runde und versuchte sich mit technisch unterlegenem Material für sein drittes Rennen in der Formel 1 zu qualifizieren.

Dann brach ein Teil des Frontflügels und sorgte dafür, dass er an der schnellsten Stelle des Kurses auf den Vorderrädern keinen Abtrieb mehr hatte und sein Fahrzeug somit unlenkbar wurde. Der Aufprall an die Betonwand muss mit circa 300 km/h erfolgt sein. Die herbeieilenden Ärzte konnten ihm nicht mehr helfen.

Der Simtek-Bolide von Roland Ratzenberger nach dem tödlichen Unfall Fotocredit: Getty Images

Ratzenbergers Unfall wird von Ayrton Sennas Tod überlagert

Zwei Menschenleben kostete dieses Imola-Wochenende die Formel 1. Dabei wird bis heute immer nur vom dreimaligen Weltmeister Ayrton Senna gesprochen. Experten sind sich einig, dass letztendlich nur dessen Tod zur Überarbeitung der Sicherheit der Formel 1 geführt haben.

Aber was ist mit Roland Ratzenberger, dem zweiten Opfer von damals? Ist sein Tod weniger wert, weil er erst sein drittes Rennen bestritt? Die, die Roland Ratzenberger näher kannten und seine Geschichte miterlebt und verfolgt haben, empfinden diese Ungleichbehandlung als nicht gerechtfertigt. Die Leistung, mit den Voraussetzungen in die Formel 1 zu gelangen, wie sie Ratzenberger hatte, verdient allerhöchste Anerkennung.

Ratzenberger hatte einen Traum: Rennfahrer werden

Roland Ratzenberger aus Salzburg träumte schon immer davon, Rennfahrer zu werden. Die nahe gelegene Werkstatt des Walter Lechner zieht in magisch an und bringt ihn näher an sein Ziel, als er bereits nach Abbruch der HTL mit viel Arbeit als Mechaniker auch hin und wieder dessen Rennautos bewegen darf.

Geld hat er keins, also muss er die Gelegenheiten wahrnehmen, die sich ihm bieten. 1982 zieht es Ratzenberger nach Deutschland, weil er dort in der Rennfahrerschule ISA Racing als Instruktor Geld verdienen und erste Gehversuche im Formel Ford unternehmen kann. Bis 1985 bleibt er in Deutschland und kann erste Siege verbuchen.

Roland Ratzenberger posiert für die Kameras beim Großen Preis von Brasilien 1994 Fotocredit: Getty Images

Erste Erfolge im britischen Motorsport

Wer sich in der Welt des Motorsports einen Namen machen will, der muss nach England. Tausende Kilometer von zu Hause entfernt gelingt Ratzenberger schließlich der Durchbruch. 1986 gewinnt er das Formel-Ford-Festival in Brands Hatch mit einem hauchdünnen Vorsprung. Das Schnitzer-Team aus Freilassing wird auf den Salzburger "Nachbarn" aufmerksam und bietet ihm für 1987 einen Werksvertrag an.

Doch Tourenwagen sind nur eine Zwischenetappe. Er muss Formelautos bewegen, sonst führt der Weg überall woanders hin, nur nicht in die Formel 1. Es gelingt mit finanzieller Unterstützung von ATS, einige Rennen in der Formel 3 zu bestreiten. Zwei Jahre fährt er in dieser Serie, parallel zu den Tourenwagen. In den Tourenwagen verdient er das Geld, das er im Formel 3 ausgibt.

Ratzenberger fährt sich in die Herzen der japanischen Fans

1989 dann der Wendepunkt in der Karriere des Österreichers: Sein Engagement in der englischen Formel 3000, damals die letzte Hürde zur Formel 1, bringt ihn auf eine völlig verkehrte Bahn. Er wird Mitte der Saison zu den Sportwagen nach Japan vermittelt, entfernt sich dadurch aber noch mehr der in Europa ansässigen Formel 1.

Im Toyota wurde Roland Ratzenberger 1993 bei den 24 Stunden von Le Mans Gesamtfünfter. In der Turbo-Klasse holte er mit seinen Teamkollegen gar den Sieg Fotocredit: Getty Images

Weil er gutes Geld verdient, kann er es sich leisten, die Serie in England weiterzufahren. Fast jedes zweite Wochenende pendelt er zwischen Japan und England hin und her. Diesen Aufwand muss er betreiben, um den Kontakt zu wichtigen Leuten in der Formel 1 nicht zu verlieren.

Ab 1990 fährt Ratzenberger nur noch in Japan, dafür aber drei Serien: Formel 3000, Sportwagen und die Tourenwagen-Meisterschaft. Diese gewinnt er auf Anhieb. Ratzenberger ist in Japan ein Held, seine Poster hängen in Überlebensgröße an Tankstellen und die Fans verehren den sympathischen Rennfahrer aus Europa. Kein Grund, diese sichere Einnahmequelle aufzugeben.

Aber Ratzenberger will in die Formel 1.

Neuling Simtek ermöglicht Ratzenbergers Formel-1-Traum

In letzter Minute öffnet sich eine Tür mit dem Neueinsteiger-Team Simtek. Man setzt auf seine Dienste als erfahrener Pilot neben David Brabham.

Welche Platzierungen Ratzenberger in den ersten beiden Rennen eingefahren hat, oder ob er ausgefallen ist, spielt nach der Meinung vieler seiner Wegbegleiter keine Rolle. Es ging einzig zu darum, dass er allen beweisen wollte, dass er in die Formel 1 gehört.

Und bis zum heutigen Tag ist er ein Teil der Geschichte der Formel 1.

