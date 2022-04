Von 1985 bis 2005 hatte Minardi den nach ihm benannten Rennstall in der Königsklasse des Motorsports angeführt. Unter anderem Fernando Alonso feierte 2001 in Australien sein Formel-1-Debüt in einem Minardi.

Über Vettel meinte der Italiener zudem: "Er hatte das Pech, dass er zwei Grands Prix wegen Covid verpasst hat, beim dritten fiel er aus."

Der viermalige Weltmeister (2010 bis 2013) konnten an den ersten beiden Rennen dieser Saison in Bahrain und Saudi-Arabien wegen einer Corona-Infektion nicht teilnehmen. Nico Hülkenberg sprang für den Aston-Martin-Piloten ein.

In Melbourne/Australien kehrte Vettel schließlich ins Cockpit zurück. Dort schied der 34-Jährige allerdings nach einem Unfall aus.

Minardi will Mercedes und Lewis Hamilton nicht abschreiben

In dem Interview sprach Minardi auch über die technischen Probleme von Red Bull und Weltmeister Max Verstappen. Insgesamt drei Ausfälle hat das österreichische Team bisher zu beklagen. "Zuverlässigkeitsmängel können die Entwicklung des Fahrzeugs beeinträchtigen. Aber wenn es auf der Strecke bleibt, ist es schnell", erklärte der ehemalige Teamchef.

Mit Mercedes und Lewis Hamilton, der in dieser Saison bisher nur einen Podestplatz einfahren konnte, rechnet Minardi weiterhin. Der Italiener meinte: "Mit so vielen Problemen haben Lewis Hamilton und George Russell zwei Podiumsplätze und viele Punkte geholt. Bei einer so langen Meisterschaft ist es zu früh, sie abzuschreiben. (...) Lasst uns einen Grand Prix nach dem anderen erleben."

Nach drei Rennen liegen Russell (37 Punkte) und Hamilton (28) in der Fahrerwertung auf den Positionen zwei bzw. fünf. Verstappen ist knapp dahinter (25). An der Spitze rangiert Charles Leclerc im Ferrari (71).

