Die dadurch entstehende Lücke im Kalender könnte durch zwei Europa-Rennen gefüllt werden. Die Formel 1, so heißt es, plane das zweite Saisonrennen für den 18. April in Imola/Italien, zudem könnte am 2. Mai in Portimao/Portugal gefahren werden. Darüber hinaus sollen am Ende des Jahres die Rennen in Brasilien, Saudi-Arabien und Abu Dhabi verschoben werden, um ein neues Zeitfenster für Australien (21. November) zu schaffen. Auch die geplanten Testfahrten vor dem Saisonstart in Barcelona könnten nach Bahrain verlegt werden.