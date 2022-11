Beim Sprint von Brasilien hatte Alonso das Hinterrad von Ocon bei einem Überholversuch auf der Start- und Zielgeraden touchiert, sich dabei den Frontflügel zerstört. Nach dem dem fälligen Boxenstopp fiel er weit zurück. Schon unmittelbar nach dem Start hatte es zwischen den beiden eine Berührung gegeben, Ocons Bolide wurde dabei am Seitenkasten beschädigt.

"Ich habe den Flügel verloren - dank unserem Freund", schimpfte der Spanier nach dem Unfall über das Teamradio gegen Ocon. Nach dem Sprint wetterte Alonso, der 2023 für Aston Martin fahren wird , weiter gegen seinen Noch-Teamkollegen.

"Es war mit ihm sehr nah an der Wand Dschidda, nah an der Wand in Budapest, heute in Kurve vier und nun bei der Kollision. Wir hatten sehr viele Kämpfe, die zu hart waren. Es ist alles andere als ideal, wenn es dein Teamkollege ist", wütete er.

Zudem erinnerte Alonso daran, dass Ocon auch zu seiner Force-India-Zeit mehrfach mit seinem damaligen Stallrivalen Sergio Pérez aneinander geraten war - und sprach einen Vorfall aus dem Jahr 2018 an, als der überrundete Ocon in Brasilien mit dem Führenden Max Verstappen kollidierte.

FIA sieht Alonso in der Verantwortung

"Das ist seine Meinung, meine Meinung ist eine andere", stellte Ocon klar und erklärte: "Ich war vorne, also war ich nicht derjenige, der gekämpft hat."

Die FIA schob Alonso die Schuld an dem Crash zu und belegte den Spanier nach dem Rennen mit einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe. "Die Stewards befanden, dass Alonso die volle Schuld an der Kollision trägt, die bei diesen Geschwindigkeiten und an dieser Stelle der Strecke gefährlich war", lautete die Urteilsbegründung.

Dadurch rutschte der 41-Jährige um drei Plätze auf Rang 18 zurück - und startet damit am Sonntag pikanterweise direkt neben Ocon. Dabei hatten die beiden Teamkollegen bei ihrer Kollision noch um die Ränge sechs und sieben gekämpft.

Ohnehin scheint Alonso mit dem Rennstall, mit dem er sich 2005 und 2006 zum Doppelweltmeister krönte, bereits abgeschlossen zu haben. Nach dem Rennen sagte er: "Ich will einfach nur nach Abu Dhabi und das grüne Auto fahren."

Fernando Alonso und Esteban Ocon lieferten sich in Brasilien ein heißes Duell Fotocredit: Getty Images

Szafnaur zählt Alonso und Ocon an

Der Spanier testet beim abschließenden Rennwochenende in den Emiraten erstmals für sein zukünftiges Team.

Alpine-Chef Otmar Szafnaur fand nach dem Rennen deutliche Worte für seine beiden Piloten: "Esteban und Fernando müssen einen besseren Job machen. Heute haben beide Fahrer das Team enttäuscht."

Gerade in Hinblick auf die wichtige Konstrukteurswertung benötigt der französische Rennstall im Kampf gegen McLaren jeden Zähler, der Vorsprung auf Lando Norris und Daniel Ricciardo schmolz am Samstag auf fünf Punkte zusammen.

Ocons Alpine fängt Feuer

"Ich erwarte morgen mehr von ihnen. Da müssen wir alles tun, um noch einige Punkte aus diesem Wochenende für die Meisterschaft mitzunehmen", forderte Szafnaur nach dem Sprintrennen.

Umso bitterer also zudem die Startplatzstrafe gegen Alonso, der am Sonntag (19:00 Uhr im Liveticker ) nun vom 18. Rang ins Rennen gehen muss.

Und auch die Vorzeichen für Ocon stehen alles andere als gut. Der Alpine des Franzosen fing - womöglich infolge der Beschädigung - nach dem Sprint im Parc fermé Feuer, es droht wohl eine Strafe.

"Der Seitenkasten ist komplett offen", erklärte Ocon: "Ich weiß nicht, wie er nicht weggeflogen ist. Das Auto hat auch gebrannt, also hoffe ich, dass es am Ende nicht noch mehr Schäden gibt."

