"Ich dachte, die Frage wäre, ob ich so gut wie 2018 bin, als ich den Sport verlassen habe", klärte Fernando Alonso auf. Eine nachvollziehbare Begründung, wenn man sich das Interview im Original anschaut.

"Do you think you are still as good as them?", wollte Reporter Ben Croucher von Alonso in dem "BBC"-Interview wissen.

Wenn man statt "them" allerdings "then" versteht, dann verändert sich der Sinn der Frage komplett. Denn dann geht es nicht mehr darum, ob der fast 40-jährige Alonso so gut wie die anderen Fahrer ("them") ist.

In Alonsos Ohren hörte es sich so an, ob er noch so gut wie früher ("then") sei. "Ich habe mich also nicht mit Lewis, Max oder irgendjemandem vergleichen", stellte Alonso klar und betonte: "Ich wollte nie sagen, dass ich besser als sie bin." Der Spanier zeigte bei seinem Comeback in Bahrain am Wochenende eine ordentliche Leistung.

Die Zielflagge sah er nach einem kuriosen Problem allerdings nicht. Eine Sandwich-Verpackung hatte sich im Bremsschacht seines Alpine verfangen und ihn so zur Aufgabe gezwungen.

