Die Saison beginnt am 28. März in Bahrain, zwei Wochen zuvor finden an gleicher Stelle die offiziellen Testfahrten statt.

Alonso war am Donnerstag beim Training in seiner Schweizer Wahlheimat in den Unfall unter Beteiligung eines Autos verwickelt worden. Sein Team teilte schon am Freitag mit, dass dem Saisonstart für den zweimaligen Weltmeister aber wohl nichts im Wege steht.