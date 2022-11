Binotto selbst gibt an, er habe aufhören wollen. Und das klingt so: "Mit dem damit verbundenen Bedauern habe ich beschlossen, meine Zusammenarbeit mit Ferrari zu beenden." Tatsächlich räumt Binotto also nicht nur den Teamchef-Posten, sondern er verlässt den Ferrari-Konzern komplett.

Dieser Abschied falle ihm nicht leicht, weil er das Unternehmen "liebe", so Binotto, der fast drei Jahrzehnte lang als Ferrari-Mitarbeiter tätig war.

Er gehe nun aber "mit der Gelassenheit, die sich aus der Überzeugung ergibt, dass ich alles getan habe, um die gesetzten Ziele zu erreichen", sagte Binotto.

"Ich verlasse ein geeintes und wachsendes Team. Ein starkes Team, das sicher bereit ist, die höchsten Ziele zu erreichen, und dem ich für die Zukunft alles Gute wünsche."

Binotto hält seinen Rücktritt für "richtig"

Er halte seine persönliche Entscheidung zum Rückzug für "richtig", gleiches gelte für den Zeitpunkt zum Ende der Formel-1-Saison 2022, "so schwer mir diese Entscheidung auch gefallen ist", meinte Binotto.

"Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern der Gestione Sportiva bedanken, die diesen Weg mit mir geteilt haben, der von Schwierigkeiten, aber auch von großer Zufriedenheit geprägt war."

Ferrari dankt Binotto für die Rückkehr zur Form

Letzteres ist, worauf Ferrari-Geschäftsführer Benedetto Vigna bei seiner Verabschiedung von Binotto hinweist. Der scheidende Teamchef habe über Jahre hinweg "großartige Beiträge" zu Ferrari geleistet.

Vigna bedankt sich bei Binotto "insbesondere dafür, dass er das Team im vergangenen Jahr wieder in eine wettbewerbsfähige Position geführt hat. Dadurch sind wir in einer starken Position, um uns erneut der Herausforderung zu stellen, den ultimativen Preis im Motorsport zu gewinnen, vor allem für unsere wunderbaren Fans in aller Welt."

"Jeder hier bei der Scuderia und in der weiteren Ferrari-Gemeinschaft wünscht Mattia alles Gute für die Zukunft", sagte Vigna.

Offen ist aber, wer die Nachfolge Binottos bei Ferrari antritt. Dazu schreibt das Team: "Der Prozess, einen neuen Ferrari-Teamchef zu finden, ist angestoßen worden. Wir erwarten, diesen Prozess im kommenden Jahr abzuschließen." Sprich: Bis zum Jahresende ist nicht mit Neuigkeiten zu rechnen.

