Sieben Millionen US-Dollar Geldbuße und eine zehnprozentige Kürzung der Aerodynamik-Tests für zwölf Monate: Diese Strafe sprach der Automobil-Weltverband FIA am Freitag gegen Red Bull aus, weil der Rennstall in der Saison 2021 gegen das Kostenreglement verstoßen hatte.

Sportchef Mekies meinte angesichts der Mehrausgaben in Höhe von 1,864 Millionen britischen Pfund: "Wir haben in den letzten Wochen viel darüber gesprochen, was man mit einer halben Million mehr machen kann, oder einer Million oder zwei oder drei."

Mit knapp zwei Millionen Pfund könne man sich nach Ansicht von Mekies einen Vorteil auf der Rennstrecke "erkaufen".

Ferrari kritisiert milde Strafe: "Nicht glücklich"

"Wir bei Ferrari denken, dass dieser Betrag etwa ein paar Zehntel (pro Runde, Anm. d. Red.) wert ist, und so ist es leicht zu verstehen, dass diese Zahlen einen echten Einfluss auf den Ausgang der Rennen und vielleicht sogar auf eine Meisterschaft haben können", sagt er.

Daher sei Ferrari "aus zwei wichtigen Gründen nicht glücklich" mit der gegen Red Bull verhängten Strafe. "Der erste Grund ist, dass wir bei Ferrari nicht verstehen, wie die zehnprozentige Reduzierung der ATR (Aerodynamik-Test im Windkanal oder per Computer-Simulation CFD, Anm. d. Red.) der gleichen Rundenzeit entsprechen kann, die wir zuvor erwähnt haben."

Außerdem sieht Mekies ein weiteres Problem: "Da es bei der Strafe keine Kostendeckelung gibt, besteht der grundlegende Effekt darin, den Konkurrenten dazu zu bringen, das Geld anderswo auszugeben."

Entscheidung Ende Oktober deutlich zu spät

"Es steht ihm völlig frei, das Geld, das er aufgrund der zehnprozentigen Reduzierung nicht mehr für die Nutzung des Windkanals und CFD ausgeben kann, für die Gewichtsreduzierung des Autos oder wer weiß was noch zu verwenden", so der Ferrari-Mann: "Unsere Sorge ist, dass die Kombination dieser beiden Faktoren bedeutet, dass die tatsächliche Wirkung der Strafe sehr begrenzt ist."

Auch die lange Dauer der Untersuchung schmeckt Mekies nicht. In Zukunft dürfe es nicht mehr bis kurz vor Saisonende dauern, ehe Klarheit über die Ergebnisse der vorherigen Saison besteht. "Es ist sehr wichtig für uns und auch für die gesamte Formel 1 und die Fans, dass wir für 2022 nicht bis zum nächsten Oktober warten müssen, um das Ergebnis der Buchhaltung zu sehen", so Mekies: "Wir werden die FIA dabei unterstützen, das Notwendige zu tun, um so schnell wie möglich zu einem Ergebnis zu kommen."

