Bei der ersten Ausgabe vor knapp zwei Wochen "fuhren" in Bahrain nur Norris und Latifi aus dem Starterfeld der Königsklasse. Zudem geht auch Leclercs jüngerer Bruder Arthur an den Start. Arthur Leclerc gehört seit diesem Jahr zur Ferrari Driver Academy, der Talentschmiede der Scuderia, in die einst auch Charles aufgenommen wurde und dort zum Formel-1-Fahrer reifte.

Eigentlich hätte die Formel 1 an diesem Wochenende ihr Debüt in Vietnam geben sollen, doch die Strecke befindet sich nicht in der Simulation F1 2019, über die sich die Fahrer messen. Deshalb wird in Australien gefahren, der "echte" Saisonauftakt in Down Under war wegen der Coronakrise wie sieben andere Rennen verschoben oder abgesagt worden.

Gefahren wird am Sonntag über 28 Runden, das Rennen (21 Uhr MESZ) wird bei den offiziellen Formel-1-Accounts auf YouTube, Twitch and Facebook gezeigt.

