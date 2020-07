Laut dem "Corriere della Sera" sitzt Ferrari-Teamchef Mattia Binotto nach dem katastrophalen Saisonstart nicht mehr fest im Sattel. Sollte sich die Scuderia tatsächlich entscheiden, Binotto von seinem Posten zu entfernen, stände angeblich auch schon ein Nachfolger in den Startlöchern. Antonello Coletta ist bei Ferrari aktuell für das GT-Programm verantwortlich und könnte ihn ersetzen.

Die große Frage lautet, ob Mattia Binotto der richtige Mann ist, um Ferrari aus der aktuellen Krise zu führen. Und daran haben mehrere Experten Zweifel. Unter anderem auch Ralf Schumacher, der bei "Sky" erklärt: "Bei Ferrari läuft gerade wirklich alles schief, was schieflaufen kann. Zuerst mal die Problematik mit dem Motor. Man verzichtet auf 50 PS, sagt man im 'Radio Fahrerlager'."

"Dann ist das Auto alles andere als gut, und das nicht nur im Trockenen. Sebastian (Vettel; Anm. d. Red.) hat ja schon die Balance beklagt. Das Gleiche gilt auch für den Regen. Das war eine Katastrophe für beide. Dann passiert auch noch dieser Unfall. Also in Binottos Haut möchte ich zur Zeit nicht stecken. Der hat bestimmt ganz große Probleme, und ich sehe auch nicht, wie er diese lösen soll", so der sechsfache Grand-Prix-Sieger.

