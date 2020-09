Das erklärte Ziel des Teams sei es zunächst, "die Meisterschaft in trockene Tücher zu bringen", sagte Wolff am Sonntag in Sotschi. Seinen beiden Fahrern Lewis Hamilton und Valtteri Bottas habe er aber bereits versichert: "Mein Platz ist bei Mercedes, ich sehe immer noch mehr Verbesserungspotenzial für das Team." Für ihn selbst, so Wolff, gehe es darum, was er in seiner Position künftig ausrichten könne, wie effektiv er in seinem Job sei: "Ich möchte niemals von sehr gut auf gut runterrutschen."