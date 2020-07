Der Große Preis von Österreich in der Formel 1 live im TV und im Livestream: Vom 3. bis 5. Juli steht in Spielberg der GP von Österreich auf dem Programm. RTL und Sky übertragen live im TV und im Livestream. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Rennen an. Nach der Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie startet die Formel 1 in Spielberg in die neue Saison.

Mit dem Großen Preis von Österreich in Spielberg beginnt die neue Saison in der Formel 1. Aufgrund der Corona-Pandemie hat es zahlreiche Verschiebungen im Rennkalender gegeben. Mehrere Rennen sind abgesagt oder verschoben worden. Es ist Sebastian Vettels letzte Saison im Ferrari.

Die Freien Trainings in Spielberg live im TV

Alle drei Freien Trainings zum Großen Preis von Österreich werden live im TV bei "Sky" übertragen. Die ersten beiden Trainings gibt es bei Sky Sport 1 zu sehen, dass dritte bei Sky Sport 2.

Wie gewohnt finden die ersten beiden Trainings am Freitag statt und das 3. Freie Training am Samstag. Training eins beginnt am 3. Juli um 11:00 Uhr, Training zwei um 15:00 Uhr und Training drei am 4. Juli um 12:00 Uhr.

GP von Österreich: Das Qualifying live im TV

RTL und Sky Sport 2 übertragen das Qualifying in Spielberg live im TV. Die Session startet am Samstag, 4. Juli, um 15:00 Uhr.

Der Große Preis von Österreich live im TV

Startschuss zum Rennen in Spielberg ist am Sonntag, 5. Juli, um 15:10 Uhr. RTL und Sky Sport 2 sind live im TV mit von der Partie.

GP in Spielberg: Die Formel 1 im Livestream

RTL und Sky bieten ihre jeweiligen TV-Übertragungen aus Spielberg auch im Livestream an.

Der GP von Österreich im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions beim Großen Preis von Österreich an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Zu den Livetickern:

