Versteigert werden dabei einerseits Andenken wie von Daniel Ricciardo benutzte Handschuhe, der Helm, den Kevin Magnussen beim anstehenden Australien-GP tragen wird, oder Rennanzüge von verschiedene Fahrern, unter anderem von Max Verstappen. Außerdem wird ein "Meet-and-greet-Paket" für das Formel-1-Wochenende in Melbourne angeboten.

Dieses verspricht ein Treffen mit mehreren Fahrern und Funktionären, unter anderem Weltmeister Lewis Hamilton, Ferrari-Teamchef Mattia Binotto und Toto Wolff von Mercedes. Ein weiteres Paket beinhaltet eine Runde als Beifahrer im Safety-Car in Melbourne, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Rennleitung und ein Abendessen mit Ross Brawn.

Hamilton spendet 500.000 Dollar

Außerdem kann man einen Besuch in der Fabrik von McLaren oder Renault ersteigern. Die Auktionen laufen bis zum 16. Februar und können nach dem Start, der im Laufe des 22. Januar erfolgen soll, auf https://www.f1authentics.com aufgerufen werden. Sämtliche Einnahmen gehen an vier gemeinnützige Organisationen, darunter das australische Rote Kreuz.

Die Waldbrände hatten in Australien über mehrere Wochen gewütet und schwere Schäden für Mensch und Natur angerichtet. Das Formel-1-Rennen am 15. März ist aktuell allerdings nicht in Gefahr, nachdem sich die Situation mittlerweile zumindest leicht entspannt hat.

Mehrere Piloten haben bereits zuvor erklärt, auch privat zu spenden. Lewis Hamilton kündigte unter anderem eine Spende in Höhe von 500.000 US-Dollar an.

