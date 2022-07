Die hervorragenden Leistungen von Fernando Alonso sorgen für ein Umdenken in der Formel 1. Der zweifache Weltmeister, der am 29. Juli seinen 41. Geburtstag feiert, wurde in den vergangenen Jahren wiederholt abgeschrieben.

Zuletzt war der talentierte Oscar Piastri als möglicher Nachfolger des Spaniers im Gespräch, da der Vertrag bei Alpine zum Ende der Saison ausläuft. Dabei ist Alonso neben Weltmeister Max Verstappen und Lewis Hamilton der konstanteste Fahrer der Formel 1.

Nur das Spitzen-Duo hat eine längere Serie an Rennen, die sie in den Punkterängen beendet haben. Für den Routinier eine Frage der Vorbereitung.

"Das Rennen in Frankreich war physisch überhaupt nicht schwer. Ich war zu Beginn und auch zum Schluss am schnellsten. Die jungen Fahrer sind halt nicht gut vorbereitet. Deshalb wurde ich wahrscheinlich auch Sechster", vermutete Alonso nach dem GP von Frankreich.

Für Alonso ist kein Ende in Sicht

An ein Karriereende mag der 40-Jährige auch nach 19 Saisons in der Königsklasse nicht denken.

"Wenn jemand kommt und mich mit seinen puren Fähigkeiten schlägt, ich nicht mehr so gut bei den Starts bin oder das Auto nicht mehr gut vorbereiten kann, wenn jemand auf der anderen Seite der Garage eine Sekunde schneller ist als ich und ich die Zeiten nicht mehr fahren kann, dann werde ich meine Hand heben“, erklärte Alonso bereits im Mai auf einer Pressekonferenz und stellte klar: "Im Moment fühle ich das Gegenteil.“

In der laufenden Saison wird Alonso voraussichtlich Kimi Räikkönen (350 Rennen) als Pilot mit den meisten GP-Starts ablösen - aktuell steht der Spanier bei 347 Starts.

