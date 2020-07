Am Rande des dritten Saisonrennens 2020 in der ungarischen Hauptstadt Budapest vermeldet die Formel 1 innerhalb ihrer "Biosphäre" zum ersten Mal zwei positive Tests auf das Coronavirus. Zwischen dem Freitag in Spielberg und dem Donnerstag in Budapest wurden weitere 4.997 Tests an Fahrern, Teams und Personal durchgeführt, von denen zwei positiv angeschlagen haben.

"Die betroffenen Personen waren in Österreich nicht anwesend", heißt es in einem offiziellen Statement der Formel 1. Man habe sie rechtzeitig isolieren können und bereits eine Kontaktrückverfolgung erfolgreich in die Wege geleitet und abgeschlossen.

Weiter heißt es in dem Statement: "Die FIA und die Formel 1 bieten diese Informationen zum Zwecke der Integrität des Wettbewerbs und im Sinne der Transparenz an. Es werden aber keine spezifischen Details zu den betroffenen Personen veröffentlicht."

Die nächsten Testergebnisse sollen in einer Woche veröffentlicht werden. Nach dem Grand Prix von Ungarn ist bekanntlich erstmals ein Wochenende Pause, bevor es dann mit dem ersten von zwei Rennwochenenden in Silverstone weitergeht.

