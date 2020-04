In die Kategorie Kleinanleger fällt Toto Wolff nun wirklich nicht. Umgerechnet rund 42 Millionen Euro ließ sich der Österreicher 0,95 Prozent der Anteile an der britischen Automobil-Traditionsmarke Aston Martin kosten. Ein Deal, der auch ohne Coronakrise für Schlagzeilen gesorgt hätte. Schließlich ist Wolff hauptberuflich Motorsportchef von Formel-1-Serienweltmeister Mercedes - und Aston Martin mischt ab 2021 mit einem Werksteam in der Königsklasse mit.

Die Frage, die sich einige daher stellen, lautet: Hinter welchem Kommandostand wird der 48-Jährige im kommenden Jahr stehen? Es handele sich um "ein Finanzinvestment, und Totos Partnerschaft und seine geschäftsführende Rolle bei Mercedes bleiben von der Transaktion unbeeinflusst", beschwichtigte ein Sprecher des Silberpfeil-Rennstalls.

Wolff: "Bin und bleibe Mercedes-Motorsportchef"

Wolffs Vertrag endet jedoch am Jahresende. Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Aston Martin, die durch die Übernahme von Lawrence Stroll, den Wolff als guten Freund bezeichnet, genährt wurden, hatte der Österreicher zuletzt dementiert. "Ich bin und bleibe Mercedes-Motorsportchef", sagte er der Tageszeitung Österreich, daran werde sich "kurzfristig" nichts ändern. Weiter berichtete der Familienvater von "guten Gesprächen" mit Mercedes. Allerdings stünden diese aufgrund der Coronakrise derzeit nicht im Fokus.

Der Daimler-Konzern selbst hält fünf Prozent an Aston Martin und muss dem Einstieg neuer Investoren zustimmen. Insofern dürfte der Haussegen in Stuttgart wegen Wolffs Investitionsbegehren nicht schief hängen. Mercedes hatte in der Vergangenheit bereits akzeptiert, dass Wolff parallel zu seiner 30-prozentigen Beteiligung am Silberpfeil-Rennstall auch Anteile am Formel-1-Kontrahenten Williams hielt. 2016 trennte sich Wolff von seinen Williams-Aktien, da war er bereits gut vier Jahre auf der Kommandobrücke des Mercedes-Teams.

Die Erfolge machten den Wiener ohnehin unantastbar. Im Stile eines modernen CEO drehte er den Rennstall auf links, ließ den Stern mit jeweils sechs Fahrer- und Konstrukteurstiteln in Serie seit 2014 erstrahlen und übernahm für die seltenen Nackenschläge meist persönlich die öffentliche Verantwortung.

Formel 1: Zukunft weiter ungeklärt

Die Zukunft von Mercedes in der Motorsport-Königsklasse über das Saisonende hinaus ist aber ungeklärt. Der Mutterkonzern steht wie jedes andere Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie unter Druck. Das Formel-1-Team liefert zwar beste Werbung und trägt sich aufgrund von Erfolgsprämien zu guten Teilen selbst, doch über das Saisonende hinaus ist bislang lediglich ein Verbleib als Motorenlieferant fixiert. Zu den Kunden 2021 zählt unter anderem Aston Martin, das die Strukturen und zunächst auch weitgehend das Personal des Racing-Point-Teams übernehmen wird.

Wolff hat für das kommende Jahr in jedem Fall die Qual der Wahl, kein Macher in der Formel 1 steht so für Erfolg wie er. Aston Martin ist der breiten Öffentlichkeit vor allem als Lieferant der beneidenswert schnellen und schneidigen Dienstwagen von "007" James Bond ein Begriff.

Es gäbe weniger reizvolle Aufgaben, als diese Marke nach einem vollkommen verunglückten Formel-1-Gastspiel 1959/1960 zu Glanz zu führen. Auf der anderen Seite wird Wolff aber immer wieder auf einem noch exponierteren Posten als dem des Mercedes-Teamchef gehandelt: Formel-1-Chef.

