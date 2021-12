Dafür rückt das Event in Miami als zweiter Grand Prix in den USA neben Austin neu in den Kalender.

Der Formel-1-Kalender 2022:

20. März: Sakhir/Bahrain

27. März: Dschidda/Saudi-Arabien

10. April: Melbourne/Australien

24. April: Imola/Emilia Romagna

8. Mai: Miami/USA

22. Mai: Barcelona/Spanien

29. Mai: Monaco

12. Juni: Baku/Aserbaidschan

19. Juni: Montreal/Kanada

3. Juli: Silverstone/Großbritannien

10. Juli: Spielberg/Österreich

24. Juli: Le Castellet/Frankreich

31. Juli: Budapest/Ungarn

28. August: Spa/Belgien

4. September: Zandvoort/Niederlande

11. September: Monza/Italien

25. September: Sotschi/Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka/Japan

23. Oktober: Austin/USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt/Mexiko

13. November: Sao Paulo/Brasilien

20. November: Abu Dhabi

