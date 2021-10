Formel 1

Formel 1: Rennkalender für 2022 präsentiert - 23 GP sorgen für Rekordsaison, aber kein Grand Prix in Deutschland

Erstmals 23 Rennen in einem Jahr für Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Co.: Die Formel 1 wartet im Jahr 2022 mit einem Rekordkalender auf. Zwar gibt es erneut kein Rennen in Deutschland, dafür kommt ein Event in Miami neu dazu, wie die FIA mitteilte.

