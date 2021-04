Publiziert 18/04/2021 Am 11:32 GMT | Update 18/04/2021 Am 11:48 GMT

"Wir sind begeistert, diese Nachricht verkünden zu können. Es ist ein großer Moment für die Formel 1 und die Fans, vor allem in den USA. Wir können es kaum erwarten", sagte Domenicali: "Die USA sind ein zentraler Wachstumsmarkt für uns, und ein zweites Rennen in den Staaten wird unsere rasante Entwicklung dort weiter beschleunigen." Der Große Preis der USA findet alljährlich in Austin/Texas statt.

Ein drittes Rennen in den Staaten ist derzeit nicht geplant, auf lange Sicht schloss Domenicali diese Option aber nicht aus. "Sag niemals nie", meinte der Italiener. Nach den derzeitigen Planungen wird Miami den diesjährigen Rekordkalender nicht zusätzlich erweitern. Die Formel 1 plane 2022 wie in diesem Jahr mit 23 Rennen, erklärte Domenicali.

Miami ist für die Formel 1 seit der ersten WM im Jahr 1950 bereits der insgesamt elfte Schauplatz in den USA. Bisher fuhr die Königsklasse in Riverside/Kalifornien, Sebring/Florida, Watkins Glen/New York, Long Beach/Kalifornien, Las Vegas/Nevada, Detroit/Michigan, Dallas/Texas, Phoenix/Arizona, Indianapolis/Indiana und Austin.

(SID)

