Dort fuhrt er an gleicher Stelle (1:41,235) erstmals einen aktuellen Formel-1-Boliden. Schumacher wird nach seinem Triumph in der Formel 2 im nächsten Jahr in die Königsklasse aufsteigen.

Die Tagesbestzeit ging an einen Fahrer, der nicht mehr ganz so jung ist: Fernando Alonso (Renault) hat sich mit 1:36.333 Minuten als schnellster der "Youngster" erwiesen. Mit seiner Zeit war der Spanier sogar um wenige Tausendstelsekunden schneller als Stammpilot Esteban Ocon in Q2 am Samstag - obwohl das Qualifying unter Flutlichtbedingungen stattfand.

GP von Abu Dhabi Vettels bewegender Abschiedsgruß an Leclerc VOR EINEM TAG

Damit konnte Alonso auch die beiden Mercedes schlagen, die auf den Plätzen zwei und drei landeten: Nyck de Vries (+0,262 Sekunden) und Stoffel Vandoorne (+0,507) sorgten für einen positiven Abschluss des Weltmeisterteams.

Um Alonso hatte es im Vorfeld Diskussionen aufgrund seines Einsatzes gegeben, da er mit seinen 39 Jahren nicht mehr ganz die Vorgabe eines Young Drivers erfüllt. Die FIA gewährte dem zweimaligen Weltmeister nach seiner zweijährigen Auszeit jedoch eine Ausnahme und ließ ihn teilnehmen.

Kubica in Top 5, Buemi mit Crash

Das öffnete auch die Tür für andere Piloten wie Robert Kubica (4./Alfa Romeo/+1,113) oder Sebastien Buemi (12./Red Bull/+1,951), die ebenfalls am Start waren. Seine Routine ließ Buemi aber am Vormittag vermissen, als er einmal recht hart rückwärts in die Streckenbegrenzung einschlug und das Heck seines RB16 beschädigte.

Mick Schumacher kam hingegen recht problemlos durch seinen Testtag für Haas, nachdem er bereits am Freitag für das Team am Freien Training teilnehmen durfte. Seine 126 Runden waren die drittmeisten von allen Fahrern. Die meisten Runden drehte mit 129 sein ehemaliger Formel-2-Teamkollege Robert Schwarzman, der für Ferrari als Elfter (+1,824) klassiert war.

Mit Callum Ilott durfte auch Schumachers Titelrivale aus der Nachwuchsserie ran. Der Brite, der den Sprung in die Formel 1 verpassen wird, konnte im Alfa Romeo guter Achter (+1,493) hinter Ferraris Antonio Fuoco (7./+1,484) werden.

Die Formel 1 geht jetzt endgültig in die Winterpause, bevor die Testfahrten Anfang März in Barcelona wieder beginnen. Drei Tage stehen den Piloten dann nur zur Verfügung, um sich auf die Saison 2021 vorzubereiten.

Wie der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wird 2021 auch der Russe Nikita Mazepin neu zum US-Team stoßen. Die Aufgabe für beide wird lauten, in der Formel 1 anzukommen und nach einem Übergangsjahr 2022 mit neuem Reglement regelmäßig um Top-Ten-Resultate zu kämpfen.

