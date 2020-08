Mick Schumacher hat im Hauptrennen der Formel 2 in Silverstone eine Podiumsplatzierung verpasst. Der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher beendete das erste Rennen des Wochenendes auf Platz sieben mit knapp 20 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Callum Ilott (Großbritannien), der damit zudem die Führung in der Gesamtwertung übernahm.

Schumacher junior kann sich jedoch Hoffnungen auf eine gute Platzierung im Sprintrennen am Sonntag machen, da in diesem die Top acht in umgekehrter Reihenfolge starten. Dies bedeutet Startplatz zwei für den Prema-Fahrer, von der Pole Position startet sein Teamkollege Robert Schwarzman (Russland). Am vergangenen Wochenende hatte Schumacher ebenfalls in Silverstone die Plätze neun und 14 belegt.

Am Samstag führte Schumacher das Rennen zwischenzeitlich an, nach seinem Pflichtboxenstopp fand er sich in der Mitte des Feldes wieder. Mit frischen Reifen kämpfte sich der 21-Jährige schnell wieder nach vorne und war kurzzeitig Sechster. Einen Angriff des Russen Nikita Mazepin konnte Schumacher jedoch nicht abwehren, in der Schlussphase machten zudem die heranrückenden Schwarzman und Zhou Guanyu (China) mächtig Druck.

