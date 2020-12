Mick Schumacher gilt als heißer Kandidat auf eines der beiden Cockpits beim Formel-1-Rennstall Haas. Seine Chancen darauf erhöhen sich momentan fast täglich. So gab am Montag Schumachers Formel-2-Titelrivale Callum Ilott bekannt, dass er im kommenden Jahr nicht in die Königsklasse aufsteigen werde.

Diesen fahren am kommenden Wochenende Schumacher und Ilott beim Saisonfinale in Bahrain aus. Wie die Formel 1 absolviert auch die Formel 2 ein Back-to-Back-Wochenende auf dem Kurs in Sakhir. Vor den letzten beiden Saisonrennen führt Schumacher die Meisterschaft mit 205 Punkten an. Ilott hat 14 Punkte Rückstand. Mazepin liegt 43 Punkte hinter Schumacher.