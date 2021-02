Letzteres scheint Hülkenberg durchaus zu reizen, zumal er das Team gut kennt und 2020 beide Stammfahrer vertreten hat, als diese jeweils Coronavirus-bedingt außen vor waren. Dabei habe er technischen Input geliefert. "Es sind einige Dinge auch auf mein Feedback hin am Auto gemacht worden", wird Hülkenberg von "F1-Insider.com" zitiert. "Da will man wissen, was sich tut."

Und bei Aston Martin weiß man Hülkenberg zu schätzen, was auch die Spontan-Einsätze im vergangenen Jahr in Vertretung von Sergio Perez und Lance Stroll beweisen. Bei "Sky Sports F1" sagt Teamchef Otmar Szafnauer sogar ganz deutlich:

Es könne "gut sein, dass wir ihn als dritten Mann holen", so Szafnauer weiter. Eine solche Konstellation mit Sebastian Vettel und Stroll in den Rennautos und Hülkenberg als Ersatz, das "wäre fabelhaft für alle", meint der Aston-Martin-Teamchef. Offiziell bestätigt ist Hülkenbergs Engagement bisher aber nicht.

In bisher 178 Rennteilnahmen für Williams, Force India/Racing Point, Sauber und Renault brachte es Hülkenberg auf über 500 Punkte sowie eine Pole-Position. Einen Podestplatz erreichte er in der Formel 1 nie, dafür aber mit P7 in der Saison 2017 seine persönliche Bestleistung in der Fahrerwertung.