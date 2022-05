Zwar ist die große Diskrepanz der Mercedes-Piloten in Imola nicht von der Hand zu weisen, jedoch führte Russell dies auf die Umstände im Rennen zurück. "Ich denke, so laufen die Dinge manchmal am Rennwochenende.

Lewis wird unglaublich stark zurückschlagen und ich habe keinen Zweifel, dass er mich bis zum Ende pushen wird", sagte er.

"Ich hatte einen sehr guten Start und ich weiß nicht, was da mit Lewis passiert ist. Wir hatten beide ähnlich zu kämpfen, denn wenn das Auto so weit außerhalb des Arbeitsfensters ist, fühlt es sich nicht wirklich wie ein Rennauto an."

In der ersten Runde konnte sich Russell von Platz elf um fünf Positionen auf Platz sechs verbessern, während Hamilton von Platz 14 nur zwei Positionen gutmachen konnte, obwohl mit Sainz, Ricciardo und Schumacher gleich drei Fahrer vor ihm große Probleme hatten.

Bottas: "Wir werden einen stärkeren Lewis sehen"

Auch Hamiltons ehemaliger Teamkollege Valtteri Bottas spielte Russells Vorteil herunter: "Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass Lewis hinter anderen Autos festhing. George hatte einen super Start und das war heute der Schlüssel dieses Rennens. Wir werden einen stärkeren Lewis in den nächsten Rennen sehen", so der Finne.

Daher will sich Russell auch noch nicht zu sicher vor dem siebenmaligen Formel-1-Weltmeister fühlen, da er weiß, "wozu Hamilton fähig" ist. "Für uns war das Fahren am Freitag bei 13 Grad Celsius ein Albtraum, weil wir zu kämpfen hatten, die Reifen aufzuwärmen", erklärte er.

"Daher erwarte ich, dass er stark zurückschlagen wird, denn die Art und Weise, wie er das Team pusht und motiviert ist wirklich inspirierend", fügte Russell hinzu. Der Brite deutete zudem an, dass ihn seine Zeit bei Williams als ein schwer zu fahrendes Auto die Norm war, gut für den schwierigen Mercedes W13 vorbereitet hat.

"Wie ich bereits gesagt habe, denke ich, dass eher Zufall ist. Es ist einfach schwierig für uns, aber die Probleme bei Williams mit den schwer zu fahrenden Autos haben mir vielleicht ein kleines bisschen geholfen."

