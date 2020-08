Der GP zum 70-jährigen Jubiläum in Silverstone live im TV, Livestream und Liveticker

Der Große Preis zum 70. Jubiläum live im TV, Livestream und Liveticker: Vom 7. August bis 9. August steht in Silverstone der GP zum 70. Jubiläum auf dem Programm. RTL und Sky übertragen live im TV und im Livestream. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Rennen in Silverstone mit Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg und Co. an.

Nach dem Großen Preis von Großbritannien vergangenes Wochenende ist die Formel 1 erneut in Silverstone am Start. Der GP zum 70-jährigen Jubiläum steht auf dem Programm. Lewis Hamilton gewann vergangene Woche sein erstes Heimrennen der Saison trotz eines Reifenschadens in der letzten Runde. Für Sebastian Vettel verlief das Rennen enttäuschend.

Formel 1 Vettel im Elektroauto? Das sagt der Formel-E-Chef zu den Wechsel-Gerüchten VOR 18 STUNDEN

Die Freien Trainings in Silverstone live im TV

Sky überträgt die Freien Trainings aus Silverstone live im TV bei Sky Sport 1. Das erste und zweite Freie Training finden am Freitag, 7. August um 12:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr und das dritte am Samstag, 8. Augustum 12:00 Uhr statt.

GP zum 70-jährigen Jubiläum: Das Qualifying live im TV

RTL und Sky Sport 1 zeigen das Qualifying in Silverstone live im TV. Los geht es am Samstag, 8. August, um 15:00 Uhr.

Der Große Preis zum 70-Jährigen Jubiläum live im TV

RTL und Sky Sport 1 sind wie gewohnt live im TV mit von der Partie. Start ist am Sonntag, 9. August, um 15:10 Uhr.

Play Icon WATCH Vettel jagt Meilenstein: Die Top-Facts zum GP in Silverstone 00:01:10

GP zum 70-Jährigen Jubiläum: Die Formel 1 im Livestream

Sky und RTL senden die Sessions aus Silverstone, die sie im TV zeigen, jeweils auch im Livestream bei SkyGo beziehungsweise TVNow.

Der GP aus Silverstone im Liveticker

In Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com berichten wir im Liveticker vom GP zum 70-Jährigen Jubiläum in Silverstone. Hier gibt es alle Infos zur aktuellen Saison der Formel 1.

Zu den Livetickern:

Die Formel 2 in Silverstone

Auch die Formel-2-Piloten um Mick Schumacher sind in Silverstone zum zweiten Mal in dieser Saison am Start. Sky überträgt das sowohl das Rennen am Samstag (16:45 Uhr) als auch das am Sonntag (11:10 Uhr) live.

Play Icon WATCH Alonso über sein Comeback: "Stoppuhr entscheidet, nicht Alter" 00:00:28

GP von Großbritannien 17 Sekunden Schweigen: Vettel ignoriert Ferrari-Teamchef VOR EINEM TAG