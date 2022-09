Beim Großen Preis der Niederlande hat WM-Spitzenreiter Max Verstappen Heimrecht. In Zandvoort will der Red-Bull-Pilot seine Erfolgsserie fortsetzen.

Zweiter mit 93 Punkten Rückstand auf Verstappen ist inzwischen Sergio Perez. Knapp dahinter lauert Charles Leclerc.

Sebastian Vettel befindet sich mit 20 Zählern auf Rang zwölf. Mick Schumacher liegt mit zwölf Punkten auf Rang 15.

Hier erhaltet Ihr alle unsere Informationen zum GP der Niederlande in Zandvoort.

"RTL" ist beim Rennen am Sonntag live im TV mit von der Partie. Die Übertragung beginnt bereits um 14:00 Uhr.

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Das ganze Rennwochenende in Zandvoort gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "WOWTV", dem ehemaligen "SkyTicket".

"RTL" ist beim Rennen bei "RTL+" im Livestream mit von der Partie.

bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total Liveticker zu allen Sessions in Zandvoort an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.